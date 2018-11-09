Плавание. Ефимова и Пригода поддержали почин Морозова

В столице Японии завершился первый день соревнований японского этапа Кубка мира по плаванию на короткой воде – в 25-метровом бассейне. После победы нашего Владимира Морозова на 100-метровке комплексом выиграли свои дистанции Юлия Ефимова и Кирилл Пригода.

Ефимова опередила всех на 200 метров своим любимым брассом со временем 2 мин. 16,29 сек., второй стала еще одна россиянка Виталина Симонова (2.19,53), третьей — японка Реона Аоки (2.19,87).

Коллега Ефимовой брассист Пригода выиграл дистанцию 100 метров. Его результат — 56,58 сек., сообщает ТАСС, вторым финишировал хозяин воды Ясухиро Косеки (56,68), третьим – Янь Цзыбэй из Китая (56,96).

При этом Морозов в конце дня еще раз поднялся на высшую ступень пьедестала: после повторения собственного мирового рекорда на 100-метровке (50,26 сек.), он победил на дистанции вдвое короче вольным стилем с результатом 20,49 сек.