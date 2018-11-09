На улицах Лондона появились плакаты с фотографиями Путина

В Лондоне активисты группы Proud Bear ("Гордый медведь") разместили на городских билбордах три плаката с призывом "праздновать BЯEXIT".

На двух щитах наклеены фотографии президента России Владимира Путина и слоганы: "Давайте праздновать красно-бело-голубой BЯEXIT " и "BЯEXIT значит BЯEXIT" (в слове "Brexit" буква "R" заменена на русскую "Я"). На еще одном плакате красуется бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон с российскими флагами в руках и подписью: "Спасибо тебе, BOЯIS". Фотографии билбордов выложена на страничке группы в Twitter.

Сами активисты, который называют себя "российскими агентами ГРУ", рассказали, что таким образом хотели отметить вклад, который якобы внесла Россия в процесс выхода Великобритании из Евросоюза.

Решение о выходе Великобритании из Евросоюза было принято на референдуме в 2016 году. Тогда Brexit поддержали 52 процента проголосовавших британцев.

Великобритания должна покинуть Европейский Союз 29 марта 2019 года. За решение о выходе страны из ЕС на референдуме в 2016 году проголосовали 52 процента избирателей.