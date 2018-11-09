Денис Пушилин: США открыто вмешиваются в выборы ДНР

США запрещают вмешиваться в свои выборы, в то время как открыто лезут в выборы в ДНР, заявил в эфире программы "60 минут" исполняющий обязанности главы непризнанной республики Денис Пушилин.

"Вызывает недоумение позиция США, почему они с такой озабоченностью относятся к нашим выборам. Почему они не обращают внимания, когда Украина демонстративно не выполняет Минские соглашения и обстреливает наши населенные пункты? Такое пристальное внимание к демократическим и необходимым процессам, которые не нарушают Минские договоренности, удивляет", — сказал Пушилин.

Он отметил, что голосование пройдет по всем международным нормам: "Выборы будут проходить согласно нашей Конституции и законам. Будут присутствовать порядка 50 наблюдателей ОБСЕ".

11 ноября ДНР и ЛНР выберут глав республик и депутатов парламентов. На пост руководителя Донецкой народной республики претендуют пять кандидатов: Елена Шишкина, Денис Пушилин, Роман Храменков, Роман Евстифеев и Владимир Медведев.