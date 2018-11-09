Появилось видео с места аварии с маршруткой под Тулой, где пострадали пять человек

Днем в пятницу, 9 ноября, на трассе Тула – Новомосковск в Тульской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки.

Местные СМИ, со ссылкой на представителя полиции, сообщают, что микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем, после чего вылетел за пределы проезжей части.

В настоящее время известно о пяти пострадавших – все они находились в салоне маршрутки.

На месте инцидента работаю сотрудники правоохранительных органов, занимающиеся установлением всех обстоятельств аварии.