КХЛ. Минское "Динамо" уволило тренера Горди Дуайера

Канадский специалист Горди Дуайер уволен с поста главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги "Динамо" (Минск). Также расторгнуты контракты с тренерами Сергеем Стасем, Константином Кольцовым, Андреем Кудиным, Геннадием Лянго и Юрием Кузьменковым.

Как сообщил журналистам гендиректор клуба Дмитрий Басков, "команде необходимы радикальные перемены": "Поэтому, совместно с тренерами обсудив положение дел, мы пришли к единодушному выводу, что прекращение сотрудничества с нынешним тренерским штабом должно придать положительный импульс нашей команде".

По словам Баскова, "необходимо кардинальное улучшение практически всех компонентов игры": "В такие моменты резкие решения оправданы, только так мы можем что-то изменить. О том, кто заменит Горди Дуайера и его ассистентов, будет вскоре объявлено".

Дуайер, напоминает официальный сайт "Динамо", принял команду летом прошлого года. На данный момент клуб из Белоруссии занимает последнее место в Западной конференции и от зоны плей-офф команду отделяют 7 очков.