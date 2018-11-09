"Аэрофлот" получил премию CNews AWARDS 2018
"Аэрофлот" удостоен престижной премии CNews AWARDS 2018 в номинации "IT-проект года в транспортной отрасли". Награда присуждена за успешное внедрение нового стандарта дистрибуции авиауслуг NDC, разработанного Всемирной ассоциацией воздушного транспорта (IATA).
Программа NDC (New Distribution Capability) обеспечивает создание в сегменте продаж прямого канала с агентствами и поисковиками, что значительно повышает эффективность бизнеса и качество обслуживания пассажиров.
Главная отличительная черта стандарта NDC – высокая степень персонализации услуг с учетом возможностей и предпочтений конкретного клиента. Вместо базовых сведений ему предоставляется объемное информирование о продукте авиакомпании: возраст воздушного судна, конфигурация салона, полный перечень тарифов и дополнительных услуг. Это позволяет пассажиру делать более информированный выбор при планировании путешествия.
Весь спектр дополнительных услуг и тарифных групп авиакомпании посредством NDC может быть приобретен напрямую через метапоисковые и агентские порталы, подключаемые к NDC-шлюзу "Аэрофлота", причем авиакомпания полностью контролирует заказ услуг и сопровождает клиента.
В конце 2017 года "Аэрофлот" получил от IATA сертификат третьего — самого высокого — уровня в рамках внедрения стандарта NDC. Это достижение стало возможным благодаря полной автоматизации бизнес-процессов в ведущей российской авиакомпании, которая стабильно занимает четвертое место по цифровизации среди авиаперевозчиков мира в рейтинге компании по стратегическому консалтингу Bain & Company. Активное внедрение самых современных IT-решений, в том числе в сфере искусственного интеллекта, обозначено как один из приоритетов новой стратегии развития "Аэрофлота" до 2023 года.
Благодаря этим усилиям "Аэрофлот" не впервые становится лауреатом премии CNews AWARDS, одна из ключевых целей которой — выявление лучших компаний в сфере информационно-коммуникационных технологий. В 2016 году авиакомпания получила эту награду в номинации "ЦОД года" за создание модульного центра обработки данных (ЦОД).
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