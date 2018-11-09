ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Мельбурне

Ответственность за нападение в австралийском Мельбурне взяла на себя террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ), передает "Интерфакс". Известно, что нападавший является "одним из бойцов" ИГ.

Как сообщалось ранее, в пятницу мужчина с ножом напал на троих прохожих. Преступник был застрелен полицией. При нападении два человека получили ранения, один человек погиб.

По данным полиции, нападавший родом из Сомали, его имя давно известно местным правоохранительным органам. Нападение квалифицировано как теракт.