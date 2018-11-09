Посол Австрии отказался раскрыть содержание беседы в МИД РФ

Посол Австрии в РФ Йоханнес Айгнер не стал раскрывать журналистам содержание своей беседы в российском министерстве иностранных дел России, куда он был вызван ранее.

Как передает РИА Новости, дипломат лишь сообщил журналистам, что официальное заявление МИД России последует позже.

9 ноября канцлер Австрии Себастьян Курц проинформировал общественность о том, что некий бывший полковник вооруженных сил страны подозревается в 20-летнем шпионаже в пользу России.

Австрийская газета Kronen Zeitung сообщила – не называя имен – о том, что 70-летний австрийский полковник в отставке якобы получил за свою нелегальную деятельность 300 тысяч евро.

После этого временного поверенного в делах России в Австрии вызвали в австрийский МИД, а министр иностранных дел страны Карин Кнайсль отменила свой визит в РФ.

Руководитель военного ведомства Австрии Марио Кунасек рассказал, что о шпионе сообщила несколько недель назад "дружественная служба". По данным средств массовой информации, речь идет о спецслужбах ФРГ.

Представитель прокуратуры Зальцбурга Роберт Хольцляйтнер заявил о том, отставной полковник был задержан 9 ноября и ему грозит до 10 лет тюремного заключения за разглашение государственной тайны.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что его неприятно удивило отсутствие со стороны Австрии какого-либо запроса для разъяснения возникших подозрений. Он считает, что Вена прибегла к "мегафонной дипломатии".