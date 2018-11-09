Порог беспошлинного ввоза товаров в Россию снизят втрое

С нового года для россиян снижается порог беспошлинного ввоза товаров для личного пользования. Сейчас если вы путешествуете наземным транспортом, бесплатно можно ввезти товары на полторы тысячи евро и весом не более 50 килограммов. С 1 января стоимость ввозимого снизят втрое — с полутора тысяч до 500 евро, — а вес уменьшат вдвое — с 50 до 25 килограммов.

Если уложиться в эти рамки не удастся, придется платить пошлину — 30 процентов от цены товара, — а каждый килограмм сверх нормы обойдется минимум в 4 евро. Ужесточение пока коснется тех, кто путешествует по земле. Для авиапассажиров пока правила не меняются: бесплатно можно ввозить товар не дороже 10 тысяч евро.

А если вы на новогодние праздники собираетесь ехать за границу на поезде или автомобиле и планируете брать с собой, например, ноутбук, шубу или ювелирные украшения дороже 500 евро, их лучше задекларировать еще при выезде из России, чтобы не было вопросов по возвращении. Новые правила распространяются на все страны Евразийского экономического союза.