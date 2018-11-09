В Крыму нашли уникальное древнегреческое поселение

Уникальное древнегреческое поселение IV-II веков до нашей эры обнаружено в восточной части крымского полуострова.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал директор института археологии Крыма РАН Вадим Майко.

Ученый рассказал, что поселение Манитра найдено археологами недалеко от Керчи возле села Октябрьское на территории Ленинского района.

По словам Майко, уникальность находки в том, что была раскопана площадь более 4000 квадратных метров. "Никогда такими огромными площадями сельские поселения Боспорского царства не копались", — подчеркнул собеседник агентства.

Директор института отметил также, что до этого специалисты не сталкивались с такой плотной застройкой на сельских поселениях.

Майко считает, что находку надо сохранить и сделать из поселения интересный экскурсионный объект для показа туристов. Он подчеркнул, что несмотря на то, что постройки сохранились лишь на 2-3 ряда кладки, "там есть что посмотреть".

Боспорское царство — античное государство в Северном Причерноморье, которое образовалось около 480 года до нашей эры, в результате объединения греческих городов на Керченском и Таманском полуостровах. Позднее входило в состав Римской и Византийской империй.