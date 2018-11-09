Без лекарств: медики нашли простой способ снизить кровяное давление

Повышенное кровяное давление – опасное состояние, фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и причина инсультов. Как известно, снизить давление помогают медикаменты. Также для улучшения состояния пациентов специалисты разрабатывают специальные диеты и советуют подбирать правильные физические упражнения.

Но, как оказалось, есть ещё один простой способ избежать проблем со здоровьем. Международная команда исследователей выяснила, что снизить кровяное давление помогает воздействие синего света.

В эксперименте приняли участие 14 здоровых мужчин. Всё их тело в течение 30 минут один раз в день подвергали воздействию синего монохроматического излучения на длине волны 450 нанометров. На следующий день проводился контрольный эксперимент: участники также подвергались облучению синим, но уже не монохроматическим светом, в течение 30 минут.

Специалисты поясняют, что для здоровья синий свет, в отличие от ультрафиолетового излучения, не опасен. Такой же свет присутствует в составе дневного солнечного света, постоянно попадающего на тело человека.

Непосредственно во время светотерапии, а также за два часа до и после сеанса медики фиксировали ряд показателей добровольцев – артериальное давление, пульс, жёсткость артерий, степень расширения кровеносных сосудов, уровень концентрации в плазме крови оксида азота.

Затем последовал анализ показателей здоровья пациентов. Оказалось, что воздействие синего света уменьшило систолическое артериальное давление (также известно как "верхнее" давление) почти на восемь миллиметров ртутного столба. Кроме того, у участников увеличилась частота сердечных сокращений. В контрольном испытании такого воздействия не наблюдалось.

По словам медиков, общее состояние пациентов было очень похоже на то состояние, которое наблюдается в клинических испытаниях, когда человек принимает препарат для снижения давления.

Однако были обнаружены и другие положительные эффекты. В частности, воздействие синего света снизило так называемые сердечно-сосудистые маркеры риска, включая артериальную жёсткость. Более того, у участников улучшилась функция эндотелиальных клеток, выстилающих внутреннюю поверхность кровеносных и лимфатических сосудов. Также в плазме крови добровольцев повысилось содержание оксида азота.

Учёные полагают, что воздействие синего света вызывало выброс оксида азота в кровоток. При этом снижалось давление и увеличивалась скорость циркуляции крови.

Соавтор работы профессор Кристиан Хайсс (Christian Heiss) из Университета Суррея уверен, что синий свет может стать основой терапии, которая поможет многим пациентам улучшить состояние здоровья. Такое лечение позволит снизить дозировку лекарств, а в некоторых случаях, вероятно, и вовсе отказаться от них (всё зависит от того, насколько сильно требуется снизить давление).

"Носимые источники синего света могут обеспечить непрерывное воздействие – это реально и практично. Это было бы особенно полезно для тех, чьё кровяное давление нелегко контролировать при помощи лекарств, например, для пожилых людей", — считает профессор Хайсс.

Впрочем, обоснованность, безопасность и долгосрочную эффективность новой методики лечения специалистам ещё предстоит доказать в исследованиях с большей выборкой участников, и не только здоровых.

Научная статья с более подробным описанием этой работы опубликована в издании European Journal of Preventive Cardiology.

Кстати, недавно медики установили новый "золотой стандарт" безопасного значения кровяного давления.

Добавим также, что это не первое исследование, посвящённое воздействию синего света на организм человека. Ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) сообщали о том, что такая терапия помогает снизить уровень стресса. А вот синий свет, который излучают экраны гаджетов, компьютеров и телевизоров, разрушает сетчатку глаз.