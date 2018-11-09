Мир отмечает 200-летие великого русского классика
Исполнилось 200 лет со дня рождения Ивана Тургенева — классика русской литературы, писателя, поэта, драматурга, переводчика. Он стал первым всемирно признанным русским литератором, вошел в культурную элиту Европы, проложил дорогу на Запад Толстому, Достоевскому и Чехову. Памятные мероприятия, приуроченные к юбилею писателя, проходят сегодня не только в России, но и во Франции, где в местечке Буживаль под Парижем он провел многие годы жизни.
Вся жизнь — в дороге, кочевник — говорил Тургенев про себя. Домом было только Спасское-Лутовиново — имение матушки под Орлом. Здесь и церковь, что строил двоюродный дед и особняк, по моде ХIХ века — сиреневый. И уютный "флигель изгнанника" — здесь Тургенев жил в ссылке.
"Единственное сохранившееся из почти дюжины ружей Тургенева. Оно сделано под его рост, по его заказу, чтобы было удобно из него стрелять", рассказала Инесса Кретова, начальник отдела экспозиции и выставочной работы музея-заповедника И. С. Тургенева "Спасское-Лутовиново".
Охотился Тургенев, кстати, только на птицу. Еще одним увлечением были шахматы. Лучший литератор среди шахматистов и лучший шахматист среди литераторов. Так говорили друзья — Тургенев даже участвовал в международных шахматных турнирах. А в родном Спасском вот за этим шахматным столиком играл по-соседски с Львом Николаевичем Толстым.
Вот любимец семьи "самосон" — уютный диван в турецком вкусе. Двухсотлетние английские часы, и тот самый стол, за которым создавались "Рудин", "Отцы и дети", "Дворянское гнездо".
"Вся моя биография заключена в моих сочинениях" – повторял Тургенев. В Спасском он провел в общей сложности лет 17 лет. И едва ли найдется описание дворянской усадьбы, где не угадывались бы черты этого дома и этого парка.
"Меня не занимало, выдумал ли я свою Россию или она на самом деле такая", — отрывок из кинофильма "Дворянское гнездо" (1969) Андрея Кончаловского.
"Он и сам говорил – космополит. Ноль, хуже ноля. Мы все связаны с Россией. Однажды какой-то нахал стал обижать одного бедного русского который пришел пообедать. Тургенев встал и сказал: "Наша страна Россия так велика и могуча, что ей нет нужды защищаться от нахалов, как бы они не назывались и какого бы не были происхождения, но я не вся Россия и поэтому я требую от вас сатисфакции!" – рассказала Людмила Балыкова, научный работник музея И.С.Тургенева, председатель тургеневского общества в Орле.
Он исколесил Европу — вслед за ней. Полина Виардо — сутулая, с крупными чертами лица, и чарующим голосом. Влюбленного писателя не смущал даже муж — с Луи Виардо они подружились, сошлись на любви к охоте и Полине. И вместе переводили Пушкина на французский. Когда Полина ушла со сцены — переехали в Баден-Баден — здесь и сегодня прячется в золотой листве тургеневская скамейка.
"В романе "Дым" можно прочитать, что русские в Баден-Бадене собираются вокруг русского дерева и может быть этот дуб тот самый ", — говорит Дитер Клуге, немецкий филолог-славист.
Тургенев открывал Европе подлинную Россию. А сам 38 лет жил на краешке чужого гнезда.
"Проклятая цыганка" — называла Виардо матушка, пытаясь своего уже великовозрастного сына лишить содержания — уже в Москве, где обустроила кабинет писателя в антресольном этаже.
"Теплый-претеплый", — писал Тургенев про дом на Остоженке. Сюда он приезжал в гости к матушке. Здесь, вот в этой самой комнате и поссорился навсегда с Варварой Петровной. Портрет Ванечки она бросила на пол и приказала не поднимать.
Тургенев ответил рассказом "Муму": "в одной из отдаленных улиц Москвы, в сером доме с белыми колоннами, антресолью и покривившимся балконом...". Деспотичная барыня — матушка и есть. Дворник Герасим списан с крепостного Андрея. Собаку так и звали — Муму.
"Гибель этой собаки доведена Тургеневым до такой высоты переживания, что расставаться с ней без слез читателю просто невозможно ", — отметил Евгений Богатырев, директор государственного музея А.С. Пушкина.
В местечке Буживаль под Парижем сегодня открыли мемориальную доску. Дачу в русском стиле Иван Сергеевич построил по соседству с виллой Виардо. Здесь и умер, но похоронить завещал в Петербурге, рядом с Белинским — его со слезами проводила Франция, его торжественно встретила Россия.
"Он не только русский, он доступен французам и всем нациям ", — поведал Александр Звигильский, директор и хранитель дома-музея И. С. Тургенева в Буживале.
"Когда Эрнест Хемингуэй создающий новую литературу, его герои читают "Записки охотника" — это ж феноменально ", — говорит Владимир Головин, директор института русской литературы РАН.
"Рудин" на английском, "Записки охотника" на немецком и французском. Тургенев остается самым переводимым на китайский иностранным писателем.
"Формула "любовь плюс революция" у Тургенева стала идеальным образцом реальной жизни ", — сообщил Ван Лие, профессор Пекинского университета иностранных языков.
В ХХ веке учили: барин по рождению, аристократ по воспитанию, Тургенев сердечным смыслом своих произведений служил делу русской революции. Сейчас говорят — он же создавал тренды, запуская в обиход и "нигилиста", и "лишнего человека" и "тургеневскую девушку".
"Делаешь какую-то глупость, свойственную всем детям и тебе говорят: Лиза, тургеневские барышни так себя не ведут", — рассказала Лиза Тургенева.
Она прапраправнучка дяди писателя — наследников по прямой у Тургенева не осталось. Есть литературное наследие — богатое и безграничное. Как великий, могучий, правдивый и свободный русский язык.
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