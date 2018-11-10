Тренер "Валенсии" Тораль: Черышев из-за травмы не приедет в сборную России

Главный тренер испанского футбольного клуба "Валенсия" Марселино Гарсия Тораль заявил, что полузащитник команды Денис Черышев травмирован и не сможет приехать в сборную России.

"Думаю, в сборную он не приедет, поскольку травмирован, — сказал наставник "Валенсии", которого цитирует РИА Новости. — Насколько мне известно, он останется в клубе и продолжит восстанавливаться".

Кроме того, Тораль добавил, что в клубе рассчитывают и надеются, что после перерыва на матчи сборных Черышев полностью восстановится и сможет играть.

Ранее россиянин пропустил несколько матчей "Валенсии" из-за повреждения, однако был вызван в сборную на контрольную игру с командой Германии (15 ноября) и встречу Лиги наций со шведами (20 ноября)​​​.