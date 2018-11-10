НХЛ. Тарасенко продлил результативную серию и помог "Блюз" обыграть "Шаркс"

В Национальной хоккейной лиге проходит очередной игровой день регулярного чемпионата. "Сент-Луис Блюз" на своем льду встречался с "Сан-Хосе Шаркс" и одержал победу со счетом 4:0.

В составе победителей результативной передачей отметился российский нападающий Владимир Тарасенко, которому удалось продлить личную результативную серию до шести матчей.

В другом матче игрового дня "Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде в овертайме уступил "Детройт Ред Уингз" (2:3). У проигравших один голевой пас на счету Павла Бучневича.

Вратарь Семен Варламов отразил 19 бросков, но не спас свой "Колорадо Эвеланш" от гостевого поражения в матче против "Виннипег Джетс" (2:5). В еще одной игре "Торонто Мэйпл Лифс" на своем льду разгромил "Нью-Джерси Девилз" (6:1).