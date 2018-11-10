Пожарным удалось уменьшить площадь пожара в петербургской "Ленте"

В Санкт-Петербурге пожарным удалось сократить площадь пожара в гипермаркете "Лента" до 600 квадратных метров. Хотя пожар локализован, крыша здания продолжает гореть, пишет ТАСС. 50 пожарных заливают огонь снаружи магазина из-за угрозы обрушения стен и конструкций (ВИДЕО). Как сообщили в пресс-службе управления МЧС по городу, ранг сложности пожара понижен до второго.

Магазин "Лента" на Обводном канале загорелся около 08:30 в субботу. Из здания вывели 800 человек, в основном, сотрудников магазина. По предварительным данным, одному человеку потребовалась помощь медиков.

Район ЧП — бывшая промышленная зона, в которой активно строят жилье и общественные пространства.