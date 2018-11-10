Синдзо Абэ хочет ускорить переговоры по Южным Курилам

Ускорить переговоры по решению территориального вопроса с Южными Курильскими островами предложил премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Об этом сообщает в субботу газета Mainichi Shimbun. Ссылаясь на правительственные источники, издание уточняет, что Абэ согласен с вариантом передачи Японии островов Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. До этого заявления официальной позицией Японии была обратная последовательность: сначала острова, затем договор.

По советско-японской декларации 1956 года, Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. Предложение Абэ будет включать и эти острова.

Абэ примет участие в саммите АСЕАН в Сингапуре 14—15 ноября. Там он намерен предложить российскому президенту Владимиру Путину ускорить переговоры по Южным Курилам, которые Япония относит к губернаторству Хоккайдо. Тогда двум странам удастся прийти к рамочному соглашению уже в ходе визита Путина в Японию, который запланирован на июнь 2019 года в рамках саммита "двадцатки".

Выступая в сентябре на Восточном экономическом форуме, Владимир Путин неожиданно для японской стороны предложил заключить мирный договор без предварительных условий до конца года. До сих пор позиция Японии не позволяла принять это предложение. Однако политические круги Японии и Абэ расценили предложение российского лидера как выражение его желания сдвинуть переговоры с мертвой точки.

Издание полагает, что Абэ намерен ускорить переговоры, чтобы успеть решить вопрос мирного договора с Россией до истечения своих полномочий в 2021 году.

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию. СССР рассчитывал, что эта декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы. Мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан, так как острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.