10 ноября 201811:06
Спартаковцу Педро Роше установлен памятник
В бразильском городе Белу-Оризонте появился памятник нападающему московского "Спартака" Педро Роше. Статуя установлена напротив дома, где проживают родители футболиста.
Педро Роша практически не играет за "Спартак", однако это обстоятельство не помешало возведению его памятника на родине. Инициатором создания скульптуры стал отец футболиста. Педро Роша удостоен монумент за игру в местном клубе "Гремио".
Педро сыграл за "Гремио" 127 матчей, в которых забил 32 мяча. В августе прошлого года бразилец был куплен московским "Спартаком" за 12 миллионов долларов. В нынешнем сезоне Роша лишь однажды выходил на поле.
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