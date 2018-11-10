Футболисты Петров и Могилевец вызваны в сборную России

Сборной России по футболу предстоит провести две встречи – со сборными Германии и Швеции. Тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым внес коррективы в состав.

В связи с тем, что получили травмы защитник Марио Фернандес, полузащитники Александр Головин и Денис Черышев, Станислав Черчесов вызвал в сборную двух игроков – защитника "Краснодара" Сергея Петрова и полузащитника "Рубина" Павла Могилевца. При этом любой из указанной выше тройки сможет прибыть в расположение команды после выздоровления.

15 ноября в Лейпциге состоится контрольный матч сборных Германии и России. На 20 ноября запланирована встреча Лиги наций с командой Швеции.