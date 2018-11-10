Страшные кадры: камера запечатлела гибель ребенка под колесами грузовика в Москве

Вечером в пятницу, 9 ноября, грузовик совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода на Дубравной улице на северо-западе столицы. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения.

На записи видно, как поворачивавший самосвал сбил ребенка, попытавшегося перейти проезжую часть по "зебре". Запись не позволяет сделать однозначного вывода о том, на какой сигнал светофора двигались участники инцидента.

После ДТП водитель грузовика уехал с места аварии, однако, как сообщают СМИ, через некоторое время его задержали сотрудники полиции.

Пострадавший – 10-летний (по другим данным – 11-летний) мальчик скончался от полученных травм.