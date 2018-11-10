В ЛНР в день выборов отменят комендантский час

В день проведения выборов 11 ноября на территории Луганской народной республики будет отменен режим комендантского часа. Такое решение принял исполняющий обязанности главы самопровозглашенной республики Леонид Пасечник. Действие комендантского часа будет возобновлено с 23:00 12 ноября, уточнили в пресс-службе главы ЛНР.

В воскресенье 11 ноября жители ДНР и ЛНР выберут глав своих республик и депутатов парламентов. На пост главы Донецкой народной республики претендуют пять кандидатов, Луганской — четыре.

Киев заявил, что не признает выборы в Донбассе, нелегитимными их считают также в Евросоюзе и США. Между тем, как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с Минскими договоренностями, передает РИА Новости.