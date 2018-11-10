Митрополит Иларион: Филарет стал жертвой Порошенко

Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" прокомментировал отказ Константинополя допустить к участию в выборах предстоятеля "единой поместной церкви" глав неканонических церквей Украины.

Митрополит Иларион отметил, что патриарх Филарет — глава Киевского патриархата — стал жертвой интриг президента Украины Петра Порошенко.

"У Порошенко ведь свои цели, а Филарету скоро исполнится 90 лет, и я думаю, что им просто решили пожертвовать", — сказал митрополит Иларион.

По мнению митрополита Илариона, Порошенко вцепился в автокефалию украинской церкви как в "спасительную соломинку", чтобы помочь себе переизбраться на пост президента Украины.

"Украинским раскольникам необходимо, с одной стороны, вписаться в семью православных церквей, а с другой стороны - сохранить лицо", — подчеркнул иерарх.

Митрополит Иларион назвал безумными высказывания константинопольского высшего священства о том, что Украинской православной церкви больше не существует.