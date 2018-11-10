На Кубани уволили врача, которая грубо отказала диабетику в инсулине

Врач районной больницы Кубани была уволена за то, что отказала девушке-диабетику в инсулине в грубой форме, после вмешательства руководства больницы пациентка получила лекарство.

Как передает РИА Новости о данном инцидент рассказала заместитель главы Северского района Краснодарского края по социальным вопросам Марина Наумейко.

Она сообщила, что громкий разговор услышал заведующий отделением, который вышел из своего кабинета, пообщался с пациенткой и в итоге она получала нужные препараты. Нерадивая же врач была уволена 8 ноября, несмотря на то, что она утверждала, что так себя грубо повела из-за того, что девушка обратилась к ней, когда она вела прием другого человека.

Наумейко отметила, что теперь разработан специальный механизм, направленный на предотвращение подобных инцидентов – когда врач ведет прием, можно пригласить дежурного врача или заведующего, чтобы решить вопрос о выписке тех или иных лекарств.

Скандал разгорелся после того, как в социальных сетях была опубликована видеозапись, на которой пациентка просит выписать ей инсулин, а врач в грубой форме отказывает ей в этом, заявляя, что надо приходить на прием вовремя согласно записи, и кидает ее медицинские документы. "Хоть ты сдохни здесь, не дам", — говорит медицинский работник пациентке.