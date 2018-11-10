"Газпром нефть" подписала соглашение по сдерживанию цен на топливо

"Газпром нефть", Минэнерго и ФАС России подписали соглашение по стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов. Как сообщили в компании, "Газпром нефть" в полном объеме выполняет договоренности с правительством России, пишет "Интерфакс".

1 ноября "Роснефть" отправила в кабинет министров подписанные документы по сдерживанию цен на топливо.

Компании топливного сектора выполняют распоряжение председателя правительства России Дмитрия Медведева по стабилизации цен до конца марта следующего года.

Нефтяники увеличат поставки на внутренний рынок, а на сырьевой бирже введены ограничения по допуску к торгам.