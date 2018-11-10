Михаила Ефремова поздравили тортом в лицо

В социальных сетях появилось видео поздравления актера Михаила Ефремова с 55-летием, в ходе которого юбиляра макнули лицом в торт.

Это произошло во время антрепризного спектакля "Чапаев и пустота" по книге Виктора Пелевина, в котором Ефремов играет роль Василия Ивановича.

Один из его коллег, пряча специально приготовленный торт за спиной, вышел на сцену и приблизившись к артисту, внезапно приложил его к лицу юбиляра – под смех и аплодисменты публики.

Сам Ефремов ничуть не обиделся на столь экстравагантное поздравление и с белым от торта лицом, раскланялся перед зрителями.