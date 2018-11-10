Пляжный футбол. Сборная России завоевала серебро Межконтинентального кубка

Мужская сборная России по пляжному футболу заняла второе место на Межконтинентальном кубке, который проходил в Дубае. В финале турнира подопечные Михаила Лихачева уступили сборной Ирана. Итоговый счет 2:4.

Борьбы между соперниками не получилось. Уже по итогам первого периода иранцы забили российским пляжникам три безответных гола. В двух следующих периодах в составе России дубль оформил Артур Папоротный, однако футболисты Ирана на тот момент уже забили четвертый мяч и довели поединок до победы.

Бронзовые медали Межконтинентального кубка завоевала сборная Бразилии. В матче за третье место бразильские футболисты оказались сильнее команды Египта, выиграв со счетом 5:3.