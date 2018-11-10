Злоумышленник угрожал оружием в брюссельском ресторане

В одном из ресторанов Брюсселя вооруженный мужчина угрожал огнестрельным оружием персоналу и клиентам, после чего покинул заведение и укрылся в одном из соседних домов. Спустя некоторое время полицейские задержали злоумышленника. Пострадавших нет.

Представители правоохранительных органов уточнили, что после инцидента в квартале столичной коммуны Иксель был организован значительный периметр безопасности, местных жителей просили не выходить на улицу. Разыскиваемый сам сдался правоохранителям. До этого он взял в заложники жителей дома, в котором спрятался, передает "Интерфакс".