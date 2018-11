Пляжный футбол. Россиянка Федорова признана лучшим игроком мира

Игрок сборной России по пляжному футболу Марина Федорова на торжественной церемонии награждения в Дубае была признана лучшей футболисткой мира. В 2018 году в составе российской команды спортсменка завоевала первый в своей истории Кубок Европы.

"Честно, я не ожидала получить такую награду. Хотела бы поблагодарить РФС за создание женской национальной сборной по пляжному футболу, — заявила в своей речи Федорова, слова которой приводит Beach Soccer Russia. – Это очень мотивирует девочек играть в пляжный футбол, развиваться и получать такие награды. Я невероятно рада развитию женского пляжного футбола".

