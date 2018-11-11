Донбасс выбирает глав ДНР и ЛНР

В Донбассе сегодня выбирают глав Донецкой и Луганской народных республик. Международные наблюдатели высоко оценили подготовку к проведению голосования, делегаты из Германии и Финляндии отметили, что никаких нарушений зафиксировано не было, что говорит о прозрачности кампании.

В то же время, в МИД Украины заявили, что результаты голосования признавать не собираются и уже работают над усилением санкций в отношении республик Донбасса, напоминает телеканал "Россия 24". Кроме того, СБУ завела уголовное дело по факту организации незаконных, по мнению украинских властей, выборов.