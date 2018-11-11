Выборы в Донбассе: Пушилин и Пасечник проголосовали в своих республиках

Временно исполняющие обязанности глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик проголосовали на выборах, проходящих в их регионах. Врио главы ДНР Денис Пушилин отдал свой голос на выборах главы и парламента республики на участке в здании общеобразовательной школы в Куйбышевском районе Донецка.

К месту голосования он прибыл вместе с супругой и заявил, что надеется на высокую явку и на социальную ответственность граждан, передает "Интерфакс". "Мы выбираем свое будущее", — отметил Пушилин.

Исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник свой голос на проходящих в его республике выборах отдал на избирательном участке в Луганске. Выборы он назвал историческими, отметив, что и он сам, и весь Донбасс "реализовал свое право, предусмотренное конституцией Луганской народной республики", проголосовав за свою свободу, за свою независимость, за мир и за интеграцию с Россией.

В воскресенье 11 ноября жители ДНР и ЛНР выберут глав своих республик и депутатов парламентов. На пост главы Донецкой народной республики претендуют пять кандидатов, Луганской — четыре. Киев заявил, что не признает выборы в Донбассе, нелегитимными их считают также в Евросоюзе и США. Между тем, как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с Минскими договоренностями.