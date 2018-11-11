У Триумфальной арки в Париже отметят 100-летие окончания Первой мировой войны

В Париже отмечают 100-летие окончания Первой мировой войны: 11 ноября 1918 года было подписано соглашение о прекращении боевых действий — Компьенское перемирие. Церемония празднования состоится у Триумфальной арки, на ней будут присутствовать около 50 глав государств и правительств со всего мира, в том числе и российский президент Владимир Путин. Также среди гостей — американский лидер Дональд Трамп, канцлер ФРГ Ангела Меркель, британский премьер Тереза Мэй, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает телеканал "Россия 24".

Утром лидеры прибудут в Елисейский дворец, там пройдет церемония фотографирования, затем отправятся к Триумфальной арке, где находится могила Неизвестного солдата, а вечером состоится заседание Парижского форума мира.

Как сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, формат мероприятий не предполагает отдельных двусторонних встреч в графике Путина, однако контакты "на ногах" с другими лидерами, в том числе с Дональдом Трампом, не исключены.