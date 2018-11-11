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11 ноября 201810:43

"Боинг" Air France экстренно сел в Иркутске из-за задымления в кабине

Владимир Смирнов/ТАСС

В Иркутске произвел экстренную посадку дальнемагистральный лайнер "Боинг-777" авиакомпании Air France, летевший из Парижа в Шанхай. Причиной изменения маршрута стало задымление кабины пилотов.

По данным от источника в иркутском аэропорту, командир лайнера, находясь у границы России и Монголии, связался с диспетчерами и доложил о задымлении в кабине. Было принято решение направить самолет на экстренную посадку, передает "Интерфакс".

Для этого был предложен Иркутск, аэропорт которого способен принять такой крупный лайнер. Самолет удалось благополучно посадить, пассажиры были эвакуированы. По предварительным данным, пострадавших нет.

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