Раненый московский чиновник находится в стабильно тяжелом состоянии

Главу Росимущества Москвы Айвара Кинжабаева перевезли из районной в самарскую областную больницу в стабильно тяжелом состоянии. В субботу вечером четверо вооруженных неизвестных проникли в дом в чиновника и ранили его ножом, пишет "Интерфакс".

Айвару Кинжабаеву потребовалась помощь хирурга. Родные чиновника не пострадали при нападении.

Следственное управление СК по Самарской области ведет уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

С апреля 2005 года по август 2018 года Кинжабаев занимал должность главы Росимущества Самарской области.