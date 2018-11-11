Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин объявил о завершении карьеры футболиста. В воскресенье 37-летний Аршавин провел свой последний матч в составе алмаатинского "Кайрата".

Контракт Аршавина с "Кайратом" закончился, и Андрей не стал продлевать соглашение. Он заранее объявил, что матч с карагандинским "Шахтером" станет последним в составе клуба из Алма-Аты. Кроме того, нападающий говорил, что не планирует искать себе новую команду.

После игры с "Шахтером" Андрей Аршавин подтвердил, что завершает не только выступление за "Кайрат", но и карьеру вообще. "Думаю, полностью завершаю карьеру. В конце ноября я вернусь в Петербург", — приводит слова Аршавина "Спорт-Экспресс".