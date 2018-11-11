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11 ноября 201816:45

Путин высказался за право граждан свободно получать информацию

Президент Владимир Путин во время визита в Париж дал интервью RT France. Президент высказался против составления списков  "хороших" и "плохих" средств массовой информации. По мнению Путина, важны общие подходы к свободному обмену информацией.

"Мы всегда слышали от наших западных коллег, что один из главнейших принципов демократии - свобода распространения информации. Создание списков хороших и плохих СМИ, на мой взгляд, совершенно недопустимо. Это ничего общего не имеет с демократией", — заявил Путин.

Путин выступил против административных ограничений на пути получения гражданами информации, позволив им формировать свое мнение. Власти должны доносить до зрителей свою точку зрения на проблемы.

"Если мы хотим реализовать принцип свободного доступа к информации гражданам наших стран, то мы должны дать возможность зрителям, слушателям, пользователям интернета самим разобраться, самим принять решение, где правда, а где ее искажение", — сказал Путин.

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