Путин высказался за право граждан свободно получать информацию

Президент Владимир Путин во время визита в Париж дал интервью RT France. Президент высказался против составления списков "хороших" и "плохих" средств массовой информации. По мнению Путина, важны общие подходы к свободному обмену информацией.

"Мы всегда слышали от наших западных коллег, что один из главнейших принципов демократии - свобода распространения информации. Создание списков хороших и плохих СМИ, на мой взгляд, совершенно недопустимо. Это ничего общего не имеет с демократией", — заявил Путин.

Путин выступил против административных ограничений на пути получения гражданами информации, позволив им формировать свое мнение. Власти должны доносить до зрителей свою точку зрения на проблемы.