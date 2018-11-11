Новости Общество

Все видео этой рубрики
11 ноября 201817:38

На шаг впереди преступников: как работают современные криминалисты

Автор: Дмитрий Киселёв

10 ноября сотрудники органов внутренних дел страны отметили свой профессиональный праздник. С поздравлением к российским полицейским во время посещения Московского университета МВД обратился Президент Путин.

"Это — особая служба. Конечно, сегодня она требует современных знаний, владения современной техникой, оборудованием. Но в основе успешной службы всегда лежали, лежат и будут лежать главные качества и принципы сотрудника органов внутренних дел, которыми он руководствуется. Это личная порядочность, честность, преданность своему делу и долгу", — отметил президент.

Путин осмотрел аудитории и пообщался со студентами. Также президенту показали несколько лабораторий, в том числе исследования холодного оружия, судебной баллистики и криминалистической регистрации, а также лабораторию технико-криминалистической экспертизы, где сотрудники рассказали главе государства, на что нужно обращать внимание при проверке подлинности денежных купюр. Как новейшие достижения криминалистики помогают ловить преступников?

Автор: Антон Лядов

В подвале Экспертно-криминалистического центра находится лаборатория баллистических исследований. Здесь сразу несколько установок для экспериментального отстрела оружия. Автоматы, пистолеты устанавливаются в специальный механизм. Дальше находятся прибор, измеряющий скорость, и пулеулавливатель.

Трос на спусковом крючке во время выстрела — это техника безопасности. Сюда приносят оружие, брошенное преступниками в кустах, воде, болоте. Поэтому, чтобы не допустить травм из-за неисправностей механизма, выстрел производят дистанционно.

"Любое оружие оставляет следообразование на пуле, оно индивидуально, как и следы пальцев рук. Чтобы доказать, что пули именно из этого огнестрельного оружия были выпущены в человека, нужно его отстрелять, получить контрольные гильзы", — рассказал о работе лаборатории Иван Семушкин, главный эксперт отдела баллистических экспертиз Экспертно-криминалистического центра МВД России.

Лаборатория Московского университета МВД. База для экспертов-криминалистов закладывается именно здесь. Одно из самых перспективных направлений университета МВД — компьютерная экспертиза. В лаборатории курсанты под микроскопом рассматривают флеш-накопители, учатся снимать информацию с поврежденных носителей, жестких дисков. Дело в том, что в момент задержания преступники, как правило, ломают их, выбрасывают из окна — пытаются избавиться от информации, которая их компрометирует.

Здесь же курсанты учатся снимать информацию с телефонов преступников: это и звонки, и sms, и фотографии. Здесь же они узнают, как обрабатывать эти снимки для того, чтобы их можно было использовать в суде в качестве доказательств.

"Надпись, которая необходима для доказательства в суде, является нечитабельной. Задача эксперта — отредактировать изображение", — рассказал Дмитрий Кашпоров, курсант Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя.

Программирование, криптография, защита информации, стеганография — наука о скрытой передачи данных, когда в тайне сохраняется сам факт передачи... Для подготовки к расследованию киберпреступлений со всей России отбирают самых способных.

Курсант в форме и с косичкой — Катя из маленького городка в Ростовской области. "Меня сюда привело сердце. Поняла, что это мое, что мне нужны дисциплина, выправка, захотелось быть действительно сильным человеком, чтобы образовался этот стержень" – признается девушка.

"Мир становится все более цифровым. Мы живем в век информационных технологий. Через уязвимости преступники могут иметь доступ к вашим персональным данным, к самому дорогому, что вы можете копить все это время. Все это может рухнуть в определенный момент, если не будет установлена защита. А мы как раз обеспечиваем эту защиту", — сказала курсант Полина Саулина.

На факультете судебной экспертизы курсантов учат работать с отпечатками пальцев, распознавать машины по следу, идентифицировать человека по следам помады на брошенном окурке, прикусу.

4,5 тысячи учащихся, два филиала в регионах, десятки лабораторий. Какую базу закладывает университет, как никто знает одна из самых известных выпускниц вуза, пожалуй, самый красивый полковник МВД Ирина Волк.

"Этого никто не видел — это моя зачетная книжка с оценками. Все отлично, за исключением экономики – по ней у меня была четверка. В свое время я закончила институт с красным дипломом. Курсанты учатся в очень современных условиях. Они получают блестящее образование. На мой взгляд, это большое счастье, и современным курсантам остается только учиться, учиться и учиться", — подчеркнула Ирина Волк, официальный представитель МВД России, выпускница Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя.

На выпускном курсе все выпускники получают направление на работу в органы — каждый по своему профилю — и приступают к работе.

Самое громкое недавнее дело — полицейские ликвидировали сразу две крупные банды наркодилеров, которые сбывали свой товар в 20 регионах. Изъяли почту тонну наркотиков. Чтобы оставлять меньше следов, преступники использовали новые методы оплаты. Образцы изъятого уже в Экспертно-криминалистическом центре.

Криминалистика в современном понимании — одна из самых молодых наук, ей чуть больше века. Та же дактилоскопия вошла в практику в полицейских участках только в начале ХХ века. До этого был способ бертильонаж, названный по имени французского полицейского чиновника Альфонса Бертильона, который построил систему идентификации на антропологических данных, измеряя рост, длину конечностей человека.

Еще раньше людей отличали по словесному портрету и фотографиям, что только путало следователей. Классический пример — знаменитое дело Тичборна в Англии. Ушлый мясник из Австралии выдал себя за сына английского миллионера, исчезнувшего 12 лет назад, и мать пропавшего приняла его. Идентифицировать пытались путем наложения фотографии пропавшего и объявившегося.

Сегодня, с использованием современных методов исследования ДНК для идентификации человека, достаточно единичных клеток, оставленных на чем угодно.

Один из вещдоков, которые исследуют криминалисты, — пустые листы А4 — известный способ мошенничества. Например, взял у вас человек деньги в долг и написал расписку, а когда приходит время отдавать, текст исчезает. В этом случае используют видеоспектральный компоратор. Лист просвечивается, и с помощью специальной программы на компьютере удается прочитать исходный текст.

"Мы проводим 49 видов экспертиз, которые охватывают большинство направлений, необходимых для результативного проведения следствия, дознания и оперативно-розыскной деятельности. Их результаты становятся неопровержимым основанием во многих тяжких и особо тяжких преступлениях", — сказал Алексей Шишко, начальник Экспертно-криминалистического центра МВД России.

Большинство высокотехнологических методов правоохранители, конечно, не раскрывают. Главная задача — идти на шаг впереди преступников.

Текст: "Вести недели"

Сейчас

15:55

На севере Москвы потушили пожар в 17-этажке

14:28

Киевский вокзал проверяют после сообщения об угрозе взрыва

13:32

Путин и Трамп пожали друг другу руки у Триумфальной арки

12:39

Путин прилетел в Париж

11:45

На выборах в ДНР проголосовали все кандидаты

10:39

"Боинг" Air France экстренно сел в Иркутске из-за задымления в кабине

06:29

Власти США задержали российского журналиста

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Путин: и Россия, и США настроены восстановить диалог по РСМД

Путин: и Россия, и США настроены восстановить диалог по РСМД

33 минуты назад
Малькевич: агенты ФБР отказались фотографироваться на память

Малькевич: агенты ФБР отказались фотографироваться на память

1 час назад
Выборы в Хакасии завершены. Все участки закрылись

Выборы в Хакасии завершены. Все участки закрылись

1 час назад
"Союз-5" составит конкуренцию ракетам Falcon-9 Илона Маска

"Союз-5" составит конкуренцию ракетам Falcon-9 Илона Маска

3 часа назад
Новак: к 2019 году спрос на нефть превысит предложение

Новак: к 2019 году спрос на нефть превысит предложение

35 минут назад
Андрей Аршавин объявил о завершении карьеры

Андрей Аршавин объявил о завершении карьеры

1 час назад
Прибыв к Триумфальной арке, Трамп не подал руки Порошенко

Прибыв к Триумфальной арке, Трамп не подал руки Порошенко

1 час назад
Черные риелторы переключились с алкоголиков на ветеранов

Черные риелторы переключились с алкоголиков на ветеранов

1 час назад
На концерте в Луцке фронтмен рок-группы провалился под сцену

На концерте в Луцке фронтмен рок-группы провалился под сцену

3 часа назад
Раненый московский чиновник находится в стабильно тяжелом состоянии

Раненый московский чиновник находится в стабильно тяжелом состоянии

3 часа назад
Проголосовали все пять кандидатов на пост главы ДНР

Проголосовали все пять кандидатов на пост главы ДНР

5 часов назад
Появилось видео с места страшного ДТП на МКАД, где погибли два человека

Появилось видео с места страшного ДТП на МКАД, где погибли два человека

4 часа назад
Угрозы взрыва на московских вокзалах оказались ложными

Угрозы взрыва на московских вокзалах оказались ложными

1 час назад
Американец держал в съемной квартире ласкового аллигатора

Американец держал в съемной квартире ласкового аллигатора

4 часа назад
В Москве появился заколдованный перекресток

В Москве появился заколдованный перекресток

17 минут назад
Атмосферное давление в Москве может побить 25-летний рекорд

Атмосферное давление в Москве может побить 25-летний рекорд

5 часов назад
За взрывы на украинских арсеналах наказаны 20 генералов

За взрывы на украинских арсеналах наказаны 20 генералов

1 час назад
В Индонезии поезд наехал на зрителей, собравшихся посмотреть представление. Видео

В Индонезии поезд наехал на зрителей, собравшихся посмотреть представление. Видео

1 час назад
В Сирии гибнет больше мирных жителей, чем боевиков ИГИЛ

В Сирии гибнет больше мирных жителей, чем боевиков ИГИЛ

4 часа назад
Генерал Игорь Романенко: Путин и Меркель не пустили Украину в НАТО

Генерал Игорь Романенко: Путин и Меркель не пустили Украину в НАТО

4 часа назад
Фигуристка Елизавета Туктамышева повторила свой смелый показательный номер

Фигуристка Елизавета Туктамышева повторила свой смелый показательный номер

5 часов назад
Клубнику снова можно есть: в Австралии арестовали предполагаемую виновницу "игольного кризиса"

Клубнику снова можно есть: в Австралии арестовали предполагаемую виновницу "игольного кризиса"

5 часов назад
В Барнауле автобус вылетел на трамвайные пути, уклоняясь от столкновения. Видео

В Барнауле автобус вылетел на трамвайные пути, уклоняясь от столкновения. Видео

5 часов назад
Пирамиду Хефрена в Египте открыли после реставрации

Пирамиду Хефрена в Египте открыли после реставрации

6 часов назад
Россияне предлагают лишать жилья должников по алиментам

Россияне предлагают лишать жилья должников по алиментам

6 часов назад
Очевидцы запечатлели массовую потасовку после боя на турнире ММА в Москве

Очевидцы запечатлели массовую потасовку после боя на турнире ММА в Москве

6 часов назад
Apple запатентовала наушники, которые нельзя надеть неправильно

Apple запатентовала наушники, которые нельзя надеть неправильно

8 часов назад
В Германии раскрыт заговор военных

В Германии раскрыт заговор военных

13 часов назад
Число жертв природного пожара в Калифорнии растет

Число жертв природного пожара в Калифорнии растет

17 часов назад
Оркестр Павла Когана исполнит произведения композиторов Прибалтики

Оркестр Павла Когана исполнит произведения композиторов Прибалтики

09.11.2018 11:02
Техосмотр в России может стать индивидуальным

Техосмотр в России может стать индивидуальным

09.11.2018 21:10
Модный практикум: как правильно одеться для фотосессии?

Модный практикум: как правильно одеться для фотосессии?

09.11.2018 18:16
Пассивная агрессия: почему на нас нападают из-за угла

Пассивная агрессия: почему на нас нападают из-за угла

09.11.2018 18:10
Топ-10 крупнейших алмазов, найденных на территории России и СССР

Топ-10 крупнейших алмазов, найденных на территории России и СССР

09.11.2018 11:45
На автосалоне в Женеве весной 2019 года покажут седан и лимузин Aurus

На автосалоне в Женеве весной 2019 года покажут седан и лимузин Aurus

09.11.2018 07:52
"Синяя птица" открывает пятый сезон. Новый ритм конкурса

"Синяя птица" открывает пятый сезон. Новый ритм конкурса

08.11.2018 14:02
Знаменитую оперу "Риголетто" представит капелла Валерия Полянского

Знаменитую оперу "Риголетто" представит капелла Валерия Полянского

07.11.2018 21:40