На шаг впереди преступников: как работают современные криминалисты
Автор: Дмитрий Киселёв
10 ноября сотрудники органов внутренних дел страны отметили свой профессиональный праздник. С поздравлением к российским полицейским во время посещения Московского университета МВД обратился Президент Путин.
"Это — особая служба. Конечно, сегодня она требует современных знаний, владения современной техникой, оборудованием. Но в основе успешной службы всегда лежали, лежат и будут лежать главные качества и принципы сотрудника органов внутренних дел, которыми он руководствуется. Это личная порядочность, честность, преданность своему делу и долгу", — отметил президент.
Путин осмотрел аудитории и пообщался со студентами. Также президенту показали несколько лабораторий, в том числе исследования холодного оружия, судебной баллистики и криминалистической регистрации, а также лабораторию технико-криминалистической экспертизы, где сотрудники рассказали главе государства, на что нужно обращать внимание при проверке подлинности денежных купюр. Как новейшие достижения криминалистики помогают ловить преступников?
Автор: Антон Лядов
В подвале Экспертно-криминалистического центра находится лаборатория баллистических исследований. Здесь сразу несколько установок для экспериментального отстрела оружия. Автоматы, пистолеты устанавливаются в специальный механизм. Дальше находятся прибор, измеряющий скорость, и пулеулавливатель.
Трос на спусковом крючке во время выстрела — это техника безопасности. Сюда приносят оружие, брошенное преступниками в кустах, воде, болоте. Поэтому, чтобы не допустить травм из-за неисправностей механизма, выстрел производят дистанционно.
"Любое оружие оставляет следообразование на пуле, оно индивидуально, как и следы пальцев рук. Чтобы доказать, что пули именно из этого огнестрельного оружия были выпущены в человека, нужно его отстрелять, получить контрольные гильзы", — рассказал о работе лаборатории Иван Семушкин, главный эксперт отдела баллистических экспертиз Экспертно-криминалистического центра МВД России.
Лаборатория Московского университета МВД. База для экспертов-криминалистов закладывается именно здесь. Одно из самых перспективных направлений университета МВД — компьютерная экспертиза. В лаборатории курсанты под микроскопом рассматривают флеш-накопители, учатся снимать информацию с поврежденных носителей, жестких дисков. Дело в том, что в момент задержания преступники, как правило, ломают их, выбрасывают из окна — пытаются избавиться от информации, которая их компрометирует.
Здесь же курсанты учатся снимать информацию с телефонов преступников: это и звонки, и sms, и фотографии. Здесь же они узнают, как обрабатывать эти снимки для того, чтобы их можно было использовать в суде в качестве доказательств.
"Надпись, которая необходима для доказательства в суде, является нечитабельной. Задача эксперта — отредактировать изображение", — рассказал Дмитрий Кашпоров, курсант Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя.
Программирование, криптография, защита информации, стеганография — наука о скрытой передачи данных, когда в тайне сохраняется сам факт передачи... Для подготовки к расследованию киберпреступлений со всей России отбирают самых способных.
Курсант в форме и с косичкой — Катя из маленького городка в Ростовской области. "Меня сюда привело сердце. Поняла, что это мое, что мне нужны дисциплина, выправка, захотелось быть действительно сильным человеком, чтобы образовался этот стержень" – признается девушка.
"Мир становится все более цифровым. Мы живем в век информационных технологий. Через уязвимости преступники могут иметь доступ к вашим персональным данным, к самому дорогому, что вы можете копить все это время. Все это может рухнуть в определенный момент, если не будет установлена защита. А мы как раз обеспечиваем эту защиту", — сказала курсант Полина Саулина.
На факультете судебной экспертизы курсантов учат работать с отпечатками пальцев, распознавать машины по следу, идентифицировать человека по следам помады на брошенном окурке, прикусу.
4,5 тысячи учащихся, два филиала в регионах, десятки лабораторий. Какую базу закладывает университет, как никто знает одна из самых известных выпускниц вуза, пожалуй, самый красивый полковник МВД Ирина Волк.
"Этого никто не видел — это моя зачетная книжка с оценками. Все отлично, за исключением экономики – по ней у меня была четверка. В свое время я закончила институт с красным дипломом. Курсанты учатся в очень современных условиях. Они получают блестящее образование. На мой взгляд, это большое счастье, и современным курсантам остается только учиться, учиться и учиться", — подчеркнула Ирина Волк, официальный представитель МВД России, выпускница Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя.
На выпускном курсе все выпускники получают направление на работу в органы — каждый по своему профилю — и приступают к работе.
Самое громкое недавнее дело — полицейские ликвидировали сразу две крупные банды наркодилеров, которые сбывали свой товар в 20 регионах. Изъяли почту тонну наркотиков. Чтобы оставлять меньше следов, преступники использовали новые методы оплаты. Образцы изъятого уже в Экспертно-криминалистическом центре.
Криминалистика в современном понимании — одна из самых молодых наук, ей чуть больше века. Та же дактилоскопия вошла в практику в полицейских участках только в начале ХХ века. До этого был способ бертильонаж, названный по имени французского полицейского чиновника Альфонса Бертильона, который построил систему идентификации на антропологических данных, измеряя рост, длину конечностей человека.
Еще раньше людей отличали по словесному портрету и фотографиям, что только путало следователей. Классический пример — знаменитое дело Тичборна в Англии. Ушлый мясник из Австралии выдал себя за сына английского миллионера, исчезнувшего 12 лет назад, и мать пропавшего приняла его. Идентифицировать пытались путем наложения фотографии пропавшего и объявившегося.
Сегодня, с использованием современных методов исследования ДНК для идентификации человека, достаточно единичных клеток, оставленных на чем угодно.
Один из вещдоков, которые исследуют криминалисты, — пустые листы А4 — известный способ мошенничества. Например, взял у вас человек деньги в долг и написал расписку, а когда приходит время отдавать, текст исчезает. В этом случае используют видеоспектральный компоратор. Лист просвечивается, и с помощью специальной программы на компьютере удается прочитать исходный текст.
"Мы проводим 49 видов экспертиз, которые охватывают большинство направлений, необходимых для результативного проведения следствия, дознания и оперативно-розыскной деятельности. Их результаты становятся неопровержимым основанием во многих тяжких и особо тяжких преступлениях", — сказал Алексей Шишко, начальник Экспертно-криминалистического центра МВД России.
Большинство высокотехнологических методов правоохранители, конечно, не раскрывают. Главная задача — идти на шаг впереди преступников.
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