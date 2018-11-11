Конец кинокарьеры: Вайнштейн и Спейси получили последнюю награду

Из новостей Голливуда. В бурном информационном потоке из США как-то совсем затерялась, казалась бы, мелкая новость, об одном старом, уже более 10 лет назад отправленном электронном письме от одной скучающей дамы тому, с кем она была бы не прочь встретиться. Вот этот, на первый взгляд, безобидный текст: "Привет, какие новости? Найдет ли Харви время для встречи со мной до отъезда?"

Письмо от 2007 года, и это существенно. Отправлено Харви Вайнштейну — знаменитому голливудскому продюсеру, фильмы которого получили в общей сложности 81 премию "Оскар". Автор письма — ассистент продюсера в компании Вайнштейна миловидная Мими Хэйли. Она — одна из полутора сотен голливудских дам, заявивших, что когда-то в далеком прошлом Харви Вайнштейн совершил на них сексуальное нападение. Мими Хэйли — очень важный персонаж для развязки всей истории с Харви Вайнштейном.

Вспомним, как все начиналось. Первой в сексуальном домогательстве Харви Вайнштейна обвинила актриса Эшли Джадд в октябре 2017 года прямо в газете The New York Times. Она пришла к продюсеру в гостиничный номер, а тот — ужасный — встретил ее в халате и предложил сделать массаж. О, ужас! Дело дошло до суда, но в сентябре этого года суд отказался рассматривать иск из-за отсутствия улик. Рассосалось.

Но Вайнштейн оказался медом намазан. После Эшли Джадд многие голливудские бабочки захотели последовать ее примеру. Тогда казалось, что заявление на Вайнштейна стало для голливудских дам своего рода знаком качества, сертификатом. Заявила на Харви – значит, настоящая. Нет? Тем хуже для тебя.

Список обиженных впечатлил всю Америку: Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Кейт Бекинсейл, Роуз Макгоуэн, Розанна Аркет, Кара Делевинь, Леа Сейду, Хизер Грэм, Люсия Эванс, Азия Арженто... Всего прозвучало более полутора сотен заявлений о домогательствах Вайнштейна, сексуальных нападениях и попытках изнасилования с его стороны.

Харви был раздавлен. Думая о самоубийстве, он отправился в далекую Аризону в реабилитационный центр "Мидоуз". Это было фактически принудительное лечение, поскольку атмосфера травли в американском обществе не оставляла ему другого выхода, кроме как пройти курс для мужчин с сексуальной зависимостью.

Название курса — "Нежный путь". В другом крыле той же клиники на "Нежный путь" был поставлен другой оскароносец — Кевин Спейси. Обоим врачами прописано воздержание и по 12-ступенчатой программе: плавание, йога, медитация, иглоукалывание, диета, верховая езда.

По ходу лечения Харви Вайнштейна разорили, выгнав из его собственной компании, а еще исключили буквально отовсюду: из Американской киноакадемии, киноакадемии Великобритании, Гильдии продюсеров Америки, Гильдии режиссеров Америки, из Британской телеакадемии и Британского института кино, лишили почетной докторской степени штата Нью-Йорк, запустили процедуру по лишению орденов Британской Империи и Почетного Легиона Франции. В общем, стерли мужика в порошок.

И вот 25 мая этого года Вайнштейну официально предъявили обвинения в изнасиловании, криминальных действиях сексуального характера, сексуальном насилии, сексуальных домогательствах. Речь шла о двух женщинах. Имя одной не называлось — изнасилование в 2013 году. Вторая — Лусия Эванс: ее Вайнштейн склонил к нежелательной интимной близости в 2004 году.

Вайнштейна арестовали, но суд Манхэттена отпустил его под залог в один миллион долларов. Правда, нацепили электронный браслет и ограничили в передвижении.

31 мая дело Вайнштейна было официально передано в суд. 5 июня официально зачитано обвинение. Вайнштейн все отверг. 9 июля у суда появляется третья жертва Вайнштейна — позже стало известно, что это и есть симпатяга Мими Хейли.

И вот сегодня, когда с момента первых наветов прошло уже больше года, в суде дело Харви Вайнштейна явно рассыпается. Похоже, у суда не осталось никаких оснований привлекать его к ответственности по всем предъявленным обвинениям.

Ведь эпизод С Мими Хейли — любительницей рассказывать о своей неизлечимой моральной травме — не криминален. Да, она пришла в номер к Харви Вайнштейну и сделала то, к чему, по ее словам, тогда не была готова. Но изнасилования в прямом смысле слова не было. Да, спустя 11 лет она рассказывала о незаживающей душевной ране, которая мучит ее до сих пор, но, оказывается, спустя несколько месяцев после первого свидания с Харви она предлагает ему еще встречу: "Привет, какие новости? Найдет ли Харви время для встречи со мной до отъезда?" Тут уже стало ясно, что у дела, как говорится, судебной перспективы нет.

Ранее из процесса выбыла бывшая актриса Люсия Эванс. 11 октября прокуратура отклонила ее иск о домогательствах Вайнштейна в 2004 году. О том, что согласилась на секс в офисе за обещание карьерного роста, Люси рассказала тогда подруге. Та проговорилась следователю, но он посоветовал ей об этом на суде молчать. Когда сговор выяснился, обвинение рассыпалось — сама же согласилась.

И вот третья и последняя история, которую до сих пор рассматривает суд, — дело об изнасиловании. Имя пострадавшей не разглашается. Но в августе адвокаты предъявили суду электронные письма якобы "изнасилованной" к Вайнштейну. Из них следует, что дама состояла в отношениях с продюсером как до "изнасилования" в 2013 году, так и после. В одном из писем после она пишет, что скучает по продюсеру и хотела бы его увидеть снова. В других благодарит за все, что он для нее делает, и добавляет, что "никто не понимает" ее так, как Вайнштейн.

Вот, собственно, и все, что лежит на столе у судьи и с чем придется иметь дело присяжным. Не густо. К слову, все обвинения против Кевина Спейси тоже рассыпались, и прокуратура даже не смогла довести их до суда.

То есть обвинения к оскароносцам в суде не подтвердились. Но это не важно. Ни Харви Вайнштейна, Ни Кевина Спейси в американском кино уже не будет. Последняя награда, которой оба удостоены, — это почетный сертификат от клиники "Мидоуз" в Аризоне о прохождении курса "Нежный путь" как венец карьеры в Голливуде.