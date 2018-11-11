Россия переходит в цифровую реальность
9 ноября началось полномасштабное телевещание в цифровом формате в Тверской области. В следующем году начинается постепенный переход на цифровое вещание по всей стране.
Старенький ламповый телевизор, хоть и один на большую семью, но с его помощью можно посмотреть 500 программ и 20 сериалов в день. Яркость, четкость и качество сигнала обеспечивает "цифра". Новый Центр управления сетью вещания на один миллион триста человек.
"Раньше все у нас рябило, шипело, некоторые каналы вообще не ловились. Теперь 20 каналов настроены и работают все без помех", — говорит одна из жительниц Твери.
Цифровой сигнал принимают и очень старые модели телевизоров и суперновые. Ламповым нужна специальная коробочка. Приставку, она действительно "мини", как четыре спичечных коробка, подключить просто. Как это сделать, объясняют волонтеры. В Тверской области они обошли все дома.
"Телевизор не цветной. Но он показывает и первый мультиплекс, и второй, через приставку. Ее можно заказать через "Почту России". Очень быстро доставляют", — рассказал Константин Носков, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
Первые передатчики первого мультиплекса — пакета из 10 федеральных каналов — запустили уже в 2009 году. А теперь, с получением второго мультиплекса, все жители страны смогут видеть 20 каналов в цифровом разрешении.
Тверская область. 9 ноября. Торжественный пуск второго мультиплекса. Регион первым полностью переходит на новый формат вещания.
Нацеленная в осеннее небо на спутник обычная антенна из супермаркета шлет цифровую картинку в деревянную избу XXI века. Взрослые, пользуясь, приездом съемочной группы, рекламируют эксклюзивную курицу. В новом качестве.
"Работая на земле, надо пользоваться всем новым", — уверен молодой и очень современный губернатор Тверской области Игорь Руденя. Он лично проверяет работу телевизоров. "Цифровое телевидение – это новое качество жизни, новые возможности, в том числе возможность постоянно учиться, развиваться", — отметил Руденя.
Все началось 73 года назад. Советская страна сразу после войны ставит амбициозную задачу вывести массовое телевещание на новый уровень. Телезрители страны получают картинку с высоким разрешением. Наши телевизионщики — первые в мире.
Сегодня вновь — самый большой проект в мире по строительству сети цифрового телевидения.
Минус 50 градусов. Колонна вездеходов идет в поселок Омолон, что на границе Магаданской области и Чукотки. Торопятся доставить космические технологии в поселок оленеводов. Больше тысячи километров по северному бездорожью. Станция "Омолон" теперь передает цифровой телесигнал всей западной части Чукотского полуострова.
Абсолютно бесплатно — телевидение выходит на новый цифровой уровень в Крыму.
Сигнал уже покрывает большую часть Башкирии, Ямала.
Гордостью всех строителей новой цифровой телесети является использование исключительно российских технологий.
Федеральный центр формирования мультиплекса. Сюда приходят сигналы всех федеральных каналов и, если говорить просто, то здесь они соединяются в один пакет. Дальше их отдают на спутник.
Россия полностью переходит на цифровое эфирное вещание. Аналоговое — с обычным антенным сигналом — по-прежнему действует. Правда, в углу экрана телевизора появится буква "А", чтобы было ясно: это не цифровое телевидение.
Хозяйка магазина из деревни Березино — главный показатель уровня жизни в любой деревне. В тверском Березино вдоволь всего: качественного мяса, свежих фруктов, жирного молока. Если прибавить к этому современные цифровые технологии, широкополосный Интернет и скоростную автомагистраль, то получаются уже совсем другая экономика и жизнь другая.
Еще девять лет назад (дo цифровизации) половина населения получала четыре канала, а четверть – один-два. Страна прочно связана телевидением, конкретно — ВГТРК. И телезрители, и телеинженеры уверены: сегодня мы живем уже в новой цифровой реальности. Хороших вестей теперь будет больше!
XIX век подарил человечеству фотокамеру. ХХ – телевизор. В ХХI — новая революция – "цифра". Мы получили возможность видеть, воспринимать большие объемы информации в высоком качестве, и особенной специальной аппаратуры для этого не надо. Будущее цифрового телевидения до конца непонятно, но оно точно огромное.
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