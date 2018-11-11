Повестку из Монако Рыболовлев будет ждать в Москве

В Монако задержали российского предпринимателя из первой "двадцатки" списка Forbes Дмитрия Рыболовлева. На другой день судебный следователь княжества предъявил ему обвинения в "коррупции" и "торговле влиянием", а затем отпустил на свободу с условием являться по повестке. Прикинув расклад, Дмитрий Рыболовлев решил, что ожидать повесток из Монако комфортнее будет все же на родине, и прилетел в Москву.

Дмитрий Рыболовлев, как и любой другой гражданин Российской Федерации, имеет право на защиту государством своих законных прав и интересов за границей. С другой стороны, он вел нарочито расточительный образ жизни. Его стиль был столь кичливый и вызывающий, что у большинства россиян Рыболовлев вряд ли найдет сочувствие и моральную поддержку.

Со скоростью Ferrari по Монако разнеслась новость об аресте российского бизнесмена. Сутки под арестом Дмитрий Рыболовлев провел в отделение полиции Монако. Одновременно с российским бизнесменом сюда также были доставлены и высокопоставленные чиновники из юридического аппарата княжества. После допроса все были отпущены на свободу.

Впрочем, клетка была, скорее, "золотой". Адвокаты подчеркивают, что явился Дмитрий Рыболовлев на допрос сам, без задержания с наручниками, да и в камере предварительного заключения ночевать не оставался.

Из Монако площадью чуть больше двух квадратных километров и так сбежать практически невозможно. На 37 тысяч жителей — 5 тысяч камер наблюдения. Искусственный интеллект распознает лица людей по биометрическим параметрам. Въехать и выехать из княжества незамеченным не получится. Наша съемочная группа не раз испытала на себе действие системы слежения: нас задерживали и проверяли документы по несколько раз в день.

Хоть галерист и арт-дилер Фредерик Понт предлагает Лазурному берегу монументальную скульптуру, о коллекции живописи Дмитрия Рыболовлева знает, как и о конфликте с коллегой Фредерика, который это собрание создавал.

"Такова работа торговца. И условия принимаются клиентом, который хочет что-то купить. То, что господин Бувье получил большую прибыль, — это его заслуга. А то, что клиент размером этой прибыли недоволен, — это проблема клиента", — сказал Фредерик Понт, владелец галереи современного искусства.

Швейцарец Ив Бувье, начиная с 2003 года, занимался приумножением коллекции российского бизнесмена. Во время покупки очередного полотна Марка Ротко выяснилось: дилер умножает и свои гонорары, продавая полотна подороже.

При этом аукционный дом Sotheby's, служивший посредником в сделках Бувье, якобы знал о завышенной цене, но продолжал помогать швейцарцу. Например, полотно Поля Гогена "Дом" было куплено Рыболовлевым за 85 миллионов долларов, а позже он его продал только за 25 миллионов. В том же списке — работы Пикассо, Магритта, Климта, Родена.

"Бувье был не просто консультантом, который предлагал Рыболовлеву приобретать те или иные виды произведения искусства для того, чтобы у него были уникальные авторы, уникальные картины. И он мог бы этим гордиться или каждое утро завтракать, как говорится, "в присутствии" Ван Гога. Речь шла о том, что Бувье объяснял Рыболовлеву, как вырастут в цене эти произведения искусства через какое-то время. А у них потенциал ценового роста был совсем иной, чем тот, который Бувье обещал", — пояснил Александр Хаминский, председатель правления НП "Республиканское юридическое общество".

Когда Рыболовлев решил расстаться с жемчужиной коллекции "Спасителем мира" Леонардо да Винчи, ряд экспертов засомневался, что картина действительно кисти легендарного итальянца.

"История с продажей фальшивого Леонардо на Christie's не делает ему чести. Тому есть три явных примера. Во-первых, прямой взгляд. Во-вторых, неправильное отражение пальцев. Леонардо был физиком. Он не мог этого допустить. В-третьих, все тени на лице Иисуса полностью соответствуют теням на Моне Лизе", — рассказал Михаил Перченко, вице-президент Международной конфедерации антикваров.

Тем не менее "Спаситель мира" был выставлен на аукцион за 100 миллионов долларов, а в итоге ушел за 450, став самым дорогим произведением искусства в мире. Впрочем, несмотря на столь удачную продажу, ущерб, нанесенный ему швейцарцем, Рыболовлев оценил в 1 миллиард долларов.

По совпадению скандал с Бувье разгорелся во время громкого бракоразводного процесса бизнесмена.

"История с Бувье изначально задумывалась как история приостановить выплату нескольких миллиардов после развода. Просто чтобы арестовать этот материал, чтобы невозможно было его выплатить", — сказала Анжелика Кастинэль, юрист Ассоциации юридической помощи русскоязычным гражданам.

Жена Елена, с которой Дмитрий Рыболовлев познакомился еще в пермском мединституте, требовала половину имущества, то есть 4,5 миллиарда долларов. Но спустя 7 лет судебных тяжб по соглашению сторон ей отошли только 600 миллионов долларов и два особняка в Швейцарии. Адвокатам удалось доказать, что она не имеет право на имущество, приобретенное в пользу дочерей Екатерины и Анны.

В списке — пентхаус за 88 миллионов долларов в Нью Йорке. Известно, что уже через четыре года после покупки, он вновь был готов сменить владельца. Но самая дорогая покупка — именно в Монако. Верхние этажи комплекса под названием "Прекрасная эпоха" с видом на порт Эркюль и есть пентхаус, принадлежащий российскому бизнесмену, где проходил обыск. Рыночную стоимость этих апартаментов оценивают в 22 миллиарда рублей. Одна из самых долгих квартир в мире.

В двухэтажных апартаментах — 30 комнат и в общей сложности полторы тысячи квадратных метров. Предыдущий владелец "Прекрасной эпохи", один из самых богатых банкиров Эдмонд Сафра, погиб при загадочных обстоятельствах прямо в этой квартире. По официальной версии, задохнулся угарным газом во время пожара.

Нехорошая история не помешала Рыболовлеву приобрести пентхаус и обосноваться там после ремонта. Переехал в Монако бизнесмен в 2011 году из-за футбола. 66% акций клуба "Монако" он приобрел за символический один евро, при условии, что он инвестирует за первые четыре года не меньше 100 миллионов. Бизнесмен план перевыполняет — уже потрачено 350 миллионов на клуб и спортивную инфраструктуру, а значит, и экономику княжества. Но, несмотря на столь значительные денежные вливания, Рыболовлева обвинили в коррупции.

"В качестве коррупции рассматриваются даже приглашение к себе в гости, на свою виллу в Швейцарию, полет на частном самолете. Все это рассматривается как возможность подкупа должностного лица", — пояснил Александр Попов, владелец издательского дома "Монако и Лазурный берег".

По предположениям монакских правоохранителей, с российским бизнесменов связаны: директор уголовной полиции княжества Кристоф Аге и его заместитель, директор контрразведки Монако Режис Ассо, бывший советник правительства Монако по внутренним делам Поль Массерон и бывший министр юстиции Филипп Нармино, а также его жена и сын. Собственно, переписка Нармино с юридическим советником Рыболовлева Татьяной Бершеда и стала причиной скандала.

При этом sms попали к правоохранителям случайно. Бершеда, урожденная украинка, а теперь гражданка Швейцарии, передала телефон в полицию, чтобы обличить того самого арт-дилера Бувье.

"Сотрудник полиции просто сделал копию телефона, и там случайно обнаружились телефон господина Нармино, а также переписка с ним", — рассказала Анжелика Кастинэль.

Обвинения в коррупции и торговле влияниям предъявлены девяти фигурантам дела. Юристы отмечают: "торговлю влиянием" именно со стороны Рыболовлева доказать будет непросто.

"В данном случае мы можем говорить о том, что министр юстиции Нармино мог совершить некие действия в интересах Рыболовлева, допустим, исходя из симпатий к своему приятелю. Торговля влиянием будет зафиксирована именно со стороны министра юстиции, но никак не бизнесмена Рыболовлева", — уверен Александр Хаминский.

Их клиент полностью свободен в своих передвижениях, подчеркивают адвокаты. Единственные ограничения — это не встречаться с другими фигурантами дела и вовремя являться по повестке. Частный самолет Дмитрия Рыболовлева уже приземлился в Москве.

Если дело все-таки дойдет до суда и Рыболовлев будет приговорен к тюремному сроку, то наказание он будет отбывать в Монако. Местную тюрьму называют элитной, взять хотя бы вид из камер. Но до каких либо решений — даже не месяцы, а годы расследования. Монакскому правосудию некуда спешить.