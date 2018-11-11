На выборах в Хакасии побеждает единственный кандидат

Единственный кандидат на пост главы Хакасии Валентин Коновалов побеждает: за него проголосовали 57,61% жителей Республики, 42,25% — против. Эти данные публикует Центризбирком после анализа 90% бюллетеней, пишет агентство "Интерфакс". Явка составила свыше 43%.

Во втором туре выборов главы Хакасии участвовал всего один кандидат. Остальные либо не набрали достаточного числа голосов, либо решили отказаться от участия. В итоге жителям региона предложили проголосовать за или против кандидата от КПРФ Коновалова.