Сектор Газа ответил на налет израильских ВВС двумя ракетами

Сектор Газа в ответ на налет израильских ВВС выпустил по территории Израиля две ракеты. Обе они были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

Ранее сообщалось, что Израиль ударил по южной территории анклава как минимум семью ракетами, напоминает ТАСС. Есть жертвы и раненые.