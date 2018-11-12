В столичном цирке на Цветном бульваре леопард напал на 4-летнюю девочку

В московском цирке на Цветном бульваре на ребенка напал леопард. Как сообщается, это произошло во время экскурсии за кулисами. Мимо группы взрослых и детей проходили дрессировщики с хищниками. На животных не было ни намордников, ни строгих ошейников.

Один из зверей — 4-месячный леопард — набросился на 4-летнюю девочку. Оттащить его удалось не сразу. Спасло девочку то, что на ней была теплая одежда.

В итоге у ребенка — психологический стресс, царапина на шее, передает телеканал "Россия 24". Девочке предстоит курс уколов от бешенства.