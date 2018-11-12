Федерер проиграл Нисикори на старте Итогового турнира ATP

В Лондоне продолжается розыгрыш Итогового турнира АТР среди мужчин. Во втором матче группы "В", также носящей имя Ллейтона Хьюитта, вторая ракетка мира Роджер Федерер проиграл японцу Кеи Нисикори.

Являющийся девятым номером мирового рейтинга Нисикори нанес поражение швейцарцу по итогам двух сетов. Итоговый счет 7:6 (7:4), 6:3 в пользу японца. Соперники провели на корте 1 час 29 минут. Отметим, что ранее в воскресенье встречались еще два участника данной группы. Южноафриканец Кевин Андерсон обыграл австрийца Доминика Тима.

В понедельник, 12 ноября, в Лондоне возьмут старт теннисисты, выступающие в группе "А" (группа Густаво Куэртена). В стартовых поединках квартета серб Новак Джокович сыграет с американцем Джоном Изнером, а представитель Германии Александр Зверев – с хорватом Марином Чиличем.

Напомним, что первым запасным на Итоговом турнире АТР является россиянин Карен Хачанов. Право выступить на турнире он получит как теннисист, занимающий 11 место рейтинга, в случае травмы одного из основных участников.