"Реал" продолжает побеждать без Лопетеги

Мадридский "Реал" в 12 туре чемпионата Испании по футболу одержал выездную победу над "Сельтой". Футболисты "Королевского клуба" выиграли матч со счетом 4:2. Встреча проходила в Виго на стадионе "Балаидос".

В составе "Реала" забитыми голами отличались Карим Бензема, Даниель Себальос и Серхио Рамос, поразивший ворота соперника издевательским пенальти, а еще один мяч защитник "Сельты" Густаво Кабраль отправил в свои ворота. У хозяев поля забивали Уго Мальо и Брайс Мендес.

El gol de Sergio Ramos a lo panenka. 😲❤ pic.twitter.com/uQ83QsLiUe — Andrew™ (@AndreewRM_) 11 ноября 2018 г.

Победа над "Сельтой" стала для клуба из Мадрида четвертой кряду во всех турнирах после отставки с поста наставника "галактикос" Юлена Лопетеги. На данный момент командой руководит Сантьяго Солари, который назначен исполняющим обязанности главного тренера.

После 12 тура мадридцы занимают шестую строчку в таблице Ла Лиги, имея на своем счету 20 очков. От лидирующей "Барселоны" футболистов "Реала" отделяет четыре очка. В активе "Сельты" 14 очков и 14 место.