"Монако" без Головина крупно уступил "ПСЖ"

Французский "Монако", за который выступает российский полузащитник Александр Головин, продолжает неудачные выступления в нынешнем сезоне. В матче 13 тура чемпионата Франции монегаски на своем поле потерпели разгромное поражение от "Пари Сен-Жермен" – 0:4.

В составе действующего чемпиона Франции хет-триком отметился уругвайский нападающий Эдинсон Кавани, голы которого и предрешили исход матча. Окончательный же результат установил бразилец Неймар, успешно реализовавший пенальти.

Александр Головин участия в игре не принимал из-за травмы. Он восстанавливается после повреждения лодыжки.

Примечательно, что футболисты "Монако" потерпели уже второе разгромное поражение от парижан с аналогичным счетом – в матче за Суперкубок Франции в начале августа был также зафиксирован счет 4:0 в пользу столичного клуба. С тех пор монегаски одержали лишь одну победу, а их неудачная серия во всех турнирах достигла 16 матчей подряд. С семью очками они занимают предпоследнюю, 19-ю строчку в таблице Лиги 1.