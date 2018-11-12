Всемирный день шоппинга и холостяков: Alibaba Group поставила новый рекорд

Китайская Alibaba Group поставила новый рекорд продаж в День холостяка. В ходе тотальной распродажи компания реализовала на всех своих торговых площадках товаров более чем на 30 миллиардов долларов. Уже в первые 85 секунд пользователи сделали заказы на миллиард долларов.

Для того, чтобы побить рекорд прошлого года, Alibaba понадобилось 16 часов. Больше всего покупок пришлось на товары компаний Xiaomi, Apple и Dyson.