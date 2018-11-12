Пожары в Калифорнии признаны самыми смертельными за последние 85 лет

Лесные пожары на севере Калифорнии признали самыми смертельными за последние 85 лет. Число жертв разгула стихии достигло 31 человека. В списке пропавших без вести — 228 фамилий.

Около шести с половиной тысяч домов уже сгорели, еще 15 тысяч находятся под угрозой. Президент США Дональд Трамп возложил вину за трагедию на "невероятно плохое управление" лесным хозяйством. Высказывание вызвало возмущение у многих американцев, сообщает "Россия 24".

До сих пор самым разрушительным в истории Калифорнии считался пожар, который произошел в октябре 2017 года, охватил почти 15 тысяч гектаров и уничтожил более 5,5 тысячи построек.