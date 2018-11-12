Перенесенный финал Кубка Либертадорес принес ничью

Два аргентинских клуба "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт" сыграли первый матч финала главного клубного турнира Южной Америки – Кубка Либертадорес. Игра на стадионе "Эстадио Альберто Хакинто Армандо", перенесенная на сутки из-за дождей, завершиалсь вничью – 2:2.

Хозяева дважды вели в счете после голов Абилы (34-я минута) и Бенедетто (45-я). Однако "Ривер" сумел сохранить ничейный счет за счет ответных мячей, первый из которых на счету Пратто (35-я минут), а второй – стал голом в свои ворота от Искьердоса (61-я).

В южноамериканской Лиге чемпионов на всех стадиях играются по два матча, так что 24 ноября "Ривер Плейт" будет принимать "Боку" в ответной встрече. Именно в этот день и станет известен новый обладатель Кубка Либертадорес.