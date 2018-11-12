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Археология и история 1 час назад
В Египте найдены двести бальзамированных кошек и первые мумии насекомых
Археологи обнаружили в Египте семь новых гробниц. На свет были извлечены сотни мумий кошек и других животных, а также деревянные скульптуры, изображающие зверей и птиц. Кроме того, впервые найдены мумии жуков-скарабеев. Об этом рассказал министр по делам памятников древности Египта Халед аль-Аннани (Khaled al-Anani).
Находки были сделаны в Саккаре, одном из древнейших некрополей Египта. В частности, там расположена первая из сохранившихся египетских пирамид (пирамида Джосера).
На сей раз археологи обнаружили четыре гробницы, относящиеся к Древнему царству (XXVIII–XXIII века до нашей эры). Это эпоха строительства великих пирамид.
Ещё три гробницы датируются временем Нового царства (XXVI–XII века до нашей эры). Это эпоха высшего расцвета Египта, когда он завоевал множество окрестных земель и превратился в сверхдержаву Древнего мира.
"Гробницы эпохи Нового царства использовались, в частности, для захоронения мумифицированных кошек", – сообщает аль-Анани в материале "РИА Новости".
Всего на свет было извлечено около 200 мумий этих хвостатых.
"С мумиями кошек всё понятно: их нашли в некрополе животных рядом со святилищем Бастет, богини-кошки, которая считалась покровительницей любви, красоты, веселья, домашнего очага и плодородия", – объясняет генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Египта Мустафа Вазири (Mostafa Waziri) в материале ТАСС.
Вероятнее всего, при жизни эти животные несли своеобразную службу в храмах Бастет.
Археологи обнаружили несколько мумий и более экзотических животных: кобр, крокодилов и льва. Однако самой неожиданной оказалась находка мумифицированных жуков-скарабеев.
Насекомые были захоронены в двух каменных конструкциях, похожих на миниатюрные саркофаги. В одном из них находилось около двухсот мумий жуков, уложенных в три слоя. В другом – три крупных экземпляра, обёрнутых в ткань.
Напомним, что этот жук считался в Египте символом благополучия и удачи.
"С подобным погребением жуков в виде мумий мы сталкиваемся впервые. Учёным ещё предстоит оценить всю значимость этого археологического открытия, ведь даже в иностранных музеях раньше не слышали о мумиях скарабеев. Обычно всё ограничивалось амулетами с их изображениями и небольшими статуэтками", – констатирует Вазири.
К слову, и амулеты (более тысячи штук), и статуэтки в гробницах также были обнаружены. Как сообщает агентство Associated Press, большая часть скульптур изображает кошек. Также обнаружены статуэтки львов, крокодилов и соколов.
С 15 ноября 2018 года и в течение месяц все свежие находки можно будут экспонироваться в музее Саккары.
Аль-Аннани также заявил, что до конца года будет объявлено о ещё двух свежих и важных археологических открытиях.
Напомним, что ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о находке восьми миллионов бальзамированных собак и том, что многие древнеегипетские мумии животных не содержат останков.
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