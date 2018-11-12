Жуков, Туполев, Менделеев: сформированы шорт-листы имен для российских аэропортов

При проведении опроса на тему присвоения аэропортам имен великих людей россияне чаще всего предлагали имена маршала Советского Союза Георгия Жукова, авиаконструктора Андрея Туполева и химика Дмитрия Менделеева. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Также россияне предлагали назвать аэропорты в честь основоположника советской космонавтики Сергея Королева, императора Петра Первого, геолога Фармана Курбан оглы Салманова и поэта Александра Пушкина.

Имена великих людей предлагается дать 47 аэропортам в 39 регионах, при этом россияне решают сами, чье имя будет носить воздушная гавань – для этой цели проводится общенациональный конкурс, итоги которого подведут 5 декабря.