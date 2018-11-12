Нападающий "Краснодара" Ари вызван в сборную России по футболу

Нападающий футбольного клуба "Краснодар" Ари вызван в сборную России и уже прибыл в расположении команды. Об этом сообщила пресс-служба российской команды на своей странице в Twitter.

По национальности Ари является бразильцем. В конце июля 2018 года он получил гражданство РФ. А вместе с ним право выступать за национальную команду. В нынешнем сезоне 32-летний форвард провел за "Краснодар" 12 матчей во всех турнирах и забил семь голов.